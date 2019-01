Politie rolt twee hennepkwekerijen op in Zutphens Waterkwartier

KNMI waarschuwt: spekgladde wegen door winterse buien in Oost-Nederland

9:27 Verkeer in Oost-Nederland moet de hele ochtend rekening houden met plaatselijke gladheid. Er trekken felle buien over de regio met kans op hagel en sneeuw. Tijdens de buien kan het even spekglad worden, maar die gladheid is van korte duur. In de middag droogt het op, maar vanavond kan het weer glad worden en geldt code geel.