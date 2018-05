Politie slaat Zutphenaar voor de ogen van zijn kind in de boeien bij een epilepsieaanval

video Verdachte ernstig ongeluk Warnsveld: 'Het zet je leven op zijn kop'

14 mei De 69-jarige Melle B. uit Twello reed verkeerd, wilde keren op een inrit van een boerderij bij Warnsveld en schepte een motorrijder. Die raakte in coma, liep ernstig hersenletsel op en zit nu in een elektrische rolstoel in een verpleeghuis. ,,Het zet je hele leven op zijn kop. Ik weet er alles van'', zei een duidelijk aangeslagen B. tegen de rechtbank in Zutphen.