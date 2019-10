Politie vindt 615 kilo vuurwerk in woning in Joppe

Een weekend lang jazz in Zutphen, maar niet meer in de buiten­lucht

24 oktober De buitenpodia tijdens muziekfestival Jazz & So in Zutphen verdwijnen dit jaar. Vorig jaar startte het jazzfestival als proef met jazz in de buitenlucht. Geen succes, concludeert de organisatie. Wat wel overblijft? 25 podia en een weekend lang jazz in de binnenstad van Zutphen.