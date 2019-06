Politie zoekt ‘Hennie met opvallend blauwe ogen’ voor overval op 70-jarige Zutphenaar

De politie zoekt een man genaamd ‘Hennie/Henny’ met opvallend blauwe ogen die mogelijk uit de omgeving van Deventer komt. Hij zou betrokken zijn bij de woningoverval vorig jaar in Zutphen, waarbij een 70-jarige man in zijn eigen huis werd neergeschoten. Twee Deventenaren werden eerder al opgepakt voor de gewapende overval.

Dat was vanavond te zien in het programma Opsporing Verzocht.

Volkswagen Golf

De drie overvallers reden in een zwarte Volkswagen Golf met Duitse kentekenplaten. De auto is in de nacht van 20 op 21 juni vorig jaar gestolen uit de Hungerstraat in Deventer. De politie is op zoek naar mensen die zich deze diefstal nog kunnen herinneringen en tips hebben.

Tranen

De woningoverval heeft veel impact gehad op het leven van het bejaarde echtpaar Haverhoek uit Zutphen. ,,Ik eet slecht, ik slaap niet’’, vertelt Haverhoek in het programma. De tranen springen in zijn ogen als hij terug denkt aan de avond van de overval. Het is zondagavond 8 juli, als het echtpaar 's avonds rond een uur of 21.00 nog gezellig zit na te kletsen over een fijne zomerdag in hun woning aan de Berkenlaan. Ondertussen rijdt buiten een zwarte Volkswagen Golf rond met daarin drie personen. Twee mannen stappen uit, een derde persoon (‘Hennie/Henny’) blijft in de auto wachten.

Kritieke toestand

Zijn vrouw weet nog te ontsnappen, maar hijzelf komt in gevecht met de indringers. Een van hen schiet het slachtoffer uiteindelijk in zijn rug. Hij wordt in kritieke toestand naar het academisch ziekenhuis in Nijmegen vervoerd. De dieven riepen tijdens de overval om geld. Mogelijk dachten ze dat er contant geld in huis was, omdat het slachtoffer oud ijzer-handelaar was.

Uitgebrande auto

De daders reden vervolgens in de zwarte auto weg richting de Den Elterweg. Via de Judith Leysterstraat zetten ze daarna koers richting de brandweerkazerne, die iets verderop in de straat ligt, grenzend aan de provinciale weg. Later die nacht wordt er een uitgebrande auto gevonden aan de Eerbeeksedijk, in het buitengebied van Loenen. De politie vermoedt dat dit dezelfde auto is als die is gebruikt bij de overval.

Afgelopen

Het slachtoffer zal waarschijnlijk nooit meer de oude worden. In het fragment van Opsporing Verzocht vertelt hij hoe erg hij dat vindt voor zijn twaalf kleinkinderen. ,,Ik had altijd plezier met mijn kleinkinderen. Maar nu niet meer zoals ik zou willen. Dat is afgelopen.’’ Zelfs een klein stukje lopen kost hem nu al moeite.

Verdachten