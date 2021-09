Politie zoekt nog aanknopingspunten over Zutphense vuurwerkbom die ravage aanrichtte in woning

Video De spaarpot van Elise uit Zutphen is leeg en toch opent ze haar nieuwe modezaak

26 augustus Twintig jaar lang had Elise Otten (52) een knusse boetiek vol damesmode in hartje Zutphen. Maar de coronapandemie hakte er zowel mentaal als financieel behoorlijk in. De buffer was op. Begin dit jaar dacht ze: ik stop ermee. Maar deze woensdagmiddag opent de burgemeester haar nieuwe winkel, die ruim drie keer zo groot is als haar oude.