Politie Zutphen pakt vijftal op en neemt grote hoeveelheid drugs en geld in beslag

Waterkwartier

De politie trof in drie woningen grote handelsvoorraden harddrugs aan en nam contant geld en digitale gegevensdragers in beslag. Via haar Facebookpagina schrijft politie Zutphen: ‘De dealers waren vooral actief in de omgeving van het Waterkwartier in Zutphen, maar leverden ook harddrugs in en rond Zutphen.’