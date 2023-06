Politiek Zutphen kijkt weer vooruit na oplossen kwestie met ex-wethouder Werger

Regenboog­kleu­ren voeren de boventoon in Zutphen: ‘Eindelijk heeft de stad een Pride’

Regenboogvlaggen, veelkleurige jurkjes en een Warnsveldse dominee. Zo’n driehonderd deelnemers lopen zaterdag mee in de eerste Zutphen Pride Walk. Medeorganisator Erwin Vogelaar is ‘sprakeloos en trots’. ,,Ik weet uit ervaring hoe fijn het is, als je net uit de kast bent, om je onderdeel te kunnen voelen van de gemeenschap.’’