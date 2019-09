Politieke crisis in Brummen, coalitie is terug bij af

Rondweg om De Hoven ligt er niet voor het einde van 2020

6:06 Een tunnelbak onder het spoor door ligt er al een jaar of twee. Oorspronkelijk zouden auto's in 2017 zelfs al over de nieuwe rondweg om De Hoven hebben moeten rijden. Toch zijn inwoners van de Zutphense wijk De Hoven voorlopig nog niet van doorgaand verkeer in hun wijk af. De aanleg van de rondweg is wederom uitgesteld. Voor het einde van 2020 ligt de weg er niet.