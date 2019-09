Politieke soap Brummen gaat maar door: ook grootste partij VVD aan de kant gezet

Geen chemie meer

,,Er was geen chemie meer met de VVD’’, zegt Erwin te Bokkel, fractievoorzitter van het CDA. ,,De coalitiebesprekingen met de VVD werden steeds langer en verliepen steeds stroever. Het leek ons beter om met een nieuwe coalitie verder te gaan, zónder de VVD. Dat is het beste voor Brummen.’’

Een lezing die D66-fractievoorzitter Rolf Schinkel bevestigt. ,,Als er nieuwe partijen bij een coalitie komen moet je op z'n minst gelijkwaardig aan elkaar zijn. We kregen het gevoel dat we vooral door zouden gaan op de oude weg. We maken nu een compleet nieuwe start.’’

De buitengesloten VVD reageert verrast. ,,Dit verrast ons onaangenaam’’, aldus fractievoorzitter Carla Wijnhoven. ,,Voordat ik er inhoudelijk op in ga, wil ik deze ontwikkeling eerst bespreken binnen onze partij. Eén ding wil ik wel kwijt: het is niet goed voor Brummen dat er een streep gaat door een degelijke, brede coalitie van vijf partijen met een sterk bestuur.’’

Peter-Paul Steinweg

Die coalitie komt er dus niet. De vier fracties van PvdA, CDA, GroenLinks en D66 willen zo snel mogelijk starten met de vorming van een nieuw college. Een college waarin geen plek meer is voor de huidige wethouder Peter-Paul Steinweg. Hij is op dit moment nog wethouder voor de VVD. Wijnhoven: ,,Peter-Paul is alom gerespecteerd, sterk op het gebied van financiën en hij presenteerde onlangs nog een sluitende concept-begroting. Zijn vertrek is slecht voor Brummen.’’ Te Bokkel: ,,Ik vind het jammer dat een kundige man als Peter-Paul buiten de boot valt, echt waar. Maar we moeten op een andere manier verder.’’