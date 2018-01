Postcode Loterij: Regio valt in de prijzen

Aan de Groenmarkt In Zutphen belde Winston Gerschtanowitz aan tijdens de uitzending van Miljoenenjacht. De gelukkige prijswinnaars kregen behalve de 363.000 euro ook nog een extra cheque van 121.000 euro. Een buurvrouw die ook meespeelde kreeg een cheque van 65.500 euro in haar handen gedrukt. Een andere buurman speelde mee met twee loten, maar was niet aanwezig tijdens het bezoekje van de postcodeloterij. Tijdens de show won de 53-jarige Jan uit Nijkerk een Tesla. Hij had het geluk om van de 500 mensen op de tribune op de juiste stoel te zitten.

Buurt-Ton

In Zwolle was het feest in de Wicherlinckstraat. De bewoners die meespelen met postcode 8011 KN en meedoen met de loterij mogen 100.000 euro verdelen. De zogenoemde Buurt-Ton wordt verdeeld over het aantal deelnemers in de winnende postcode. De Postcode Loterij informeert de winnaars in de derde week van januari per brief over de hoogte van het gewonnen bedrag.