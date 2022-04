Het was 31 augustus 2009 rond 19.00 uur, op de dag dat de Vuelta, de grote Spaanse wielerronde, Zutphen in rep en roer had gebracht. In café De Dwaasheid aan de Vaaltstraat in Zutphen stond een groepje belangstellenden te kijken naar een tv-scherm. Ze juichten toen het Zutphense wielerfeest op het NOS Journaal uitgebreid in beeld kwam. Het eigenlijk bescheiden stemgeluid van toenmalig wethouder Willem Geerken klonk boven de anderen uit. Zodra hij had vernomen dat de Vuelta-organisatie van plan was Nederland aan te doen, had hij gebeld dat Zutphen zich kandidaat wilde stellen. Die snelle actie had zich ruimschoots geloond. In café De Dwaasheid besefte hij dat de missie was volbracht.