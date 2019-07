Pratend kind in stiltecoupé mondt na ‘Zutphen’ uit in gevecht tussen boze man en conducteur

De NS-medewerker stond even later met een bebloed gezicht op het perron van Dieren, de vechtersbaas werd in de boeien geslagen.



Het is zondagavond en het is druk in de stiltecoupé van de Intercity die van Zwolle richting Roosendaal rijdt. Vlak voordat de trein uit Zutphen vertrekt stapt er een vrouw met een klein kind ‘van een jaar of twee, drie’ in.



Ben Smeenk geboren in Ruurlo, ook passagier, ziet de bui al hangen. ,,Ik weet uit ervaring dat kinderen en stiltecoupés geen goede combinatie zijn.”