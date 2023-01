Presentatieconcert Bach Workout masterclass met bariton Stephan MacLeod, sopraan Johannette Zomer en studenten

Niam (18) vraagt Zutphen te helpen bij zijn kunstpro­ject door porselei­nen beeldjes te doneren: ‘Kunst verbindt’

Porseleinen hondjes die je aangapen terwijl je in de spiegel kijkt. En je ook tot enige zelfreflectie dwingen. Het is een kunstproject dat vorm krijgt in de toiletruimtes van Het Dagelijks Bestaan, een plek waar vastgelopen jongeren uit Zutphen en omgeving beschermd wonen en anderen voor dagbesteding terecht kunnen.

20 januari