Prestigieuze Michelingids tipt hotel de Lochemse Berg in Barchem: ‘Hier hopen we ons hele leven al op’

De twee hoteliers zitten glunderend van trots in de haardkamer van de Lochemse Berg. Om aan te geven hoe bijzonder deze prijs is: voordat het stel een kleine zes jaar geleden het hotel overnam, runden ze met veel succes verschillende restaurants in Amersfoort. Ruim twee decennia lang hoopten ze op een zelfde eervolle vermelding in de Michelingids. Die bekroning bleef voor hun restaurants altijd uit. ,,Dus dit is wel een droom die uitkomt, ja”, zegt Gertenbach. Ter illustratie: slechts 5 hotels in heel Gelderland kregen zo’n eervol ‘rood huisje’ en 46 in heel Nederland, voornamelijk hotels uit de hoofdstad.