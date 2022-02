Prijs van 100.000 euro verrast Zutphense Yvette en Miranda, metamorfose speelplek dichterbij

Mede-initiatiefnemer en buurtbewoonster Yvette Engelsman is compleet overrompeld door de toekenning van het bedrag. Samen met buurtgenote Miranda Klaasen heeft ze jaren gewerkt aan de plannen. De twee moeders hebben enkele jaren geleden bij de gemeente aan de bel getrokken over de speeltuin op het De Genestetplein. ,,De speeltuin is veel te klein voor deze buurt. Oudere bewoners trekken weg en er komen steeds meer jongeren wonen, met kleine kinderen. In de zomer is het heel snel vol. Dat is geen spelen meer.’’ Ze vervolgt: ,,Wij wilden een nieuwe speeltuin voor onze kinderen. Maar nu krijgen we een groen park, dat is helemaal geweldig.’’