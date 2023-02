Prijsstijgingen raken ook afvalinzamelaar Circulus: extra geld van gemeenten nodig

Deze Lochemse politieke partij wil alle laanbomen als ‘beschermd’ betitelen na illegale kap: ‘Extra check’

Laanbomen in het buitengebied van de gemeente Lochem zouden meer beschermd moeten worden tegen mogelijke kap. Dat stelt de lokale politieke partij LochemGroen!, die een voorstel in voorbereiding heeft om duizenden laanbomen in het buitengebied van heel Lochem op te nemen in de zogeheten algemene plaatselijke verordening (APV).

30 januari