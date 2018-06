Primeur: hoedenkeuring op Zutphense Haringparty

Roderik de Wilde, penningmeester in het bestuur van de organisatie, zegt dat het idee voor de keuring vanuit de participanten - waaronder ondernemers, bedrijven en de gemeente Zutphen - van de Zutphense Haringparty is ontstaan en dat de burgemeester zich bereid heeft verklaard in de jury plaats te nemen.

Lustrumeditie

De vijftiende Zutphense Haringparty heeft plaats bij voormalige stoomwasserij De IJsselstroom aan de Vliegendijk in De Hoven. ,,Hier worden mooie tenten neergezet. We maken van deze lustrumeditie een extra feestelijke happening'', zegt Roderik de Wilde. Uitgaand van de maximaal 300 genodigden voor dit netwerkevenement, rekent hij op 'gemiddeld twee haringen de man'.

Hoogtepunt van de Zutphense Haringparty is de bekendmaking van de winnaar van de Zilveren Haring. Vorig jaar namen Cor Brandsma en Arjen Sietsma van Brand Oil deze onderscheiding in ontvangst. In juni 2016 viel deze eer ten beurt aan burgemeester Arnold Gerritsen, die in januari dat jaar afscheid had genomen van Zutphen.