Probleemjeugd-gemeente Zutphen redt het zelf niet: ‘Den Haag, help ons!’

,,De sociaal-economische samenstelling van onze gemeente is de belangrijkste reden dat we in Zutphen een serieus tekort hebben in de jeugdhulp’’, zegt De Jonge. Het verschil tussen de ontvangen rijksgelden en de uitgaven van Zutphen is groter dan in veel andere gemeenten. Zutphen had het afgelopen jaar een tekort van ruim 5 miljoen euro op de jeugdhulp.