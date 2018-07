Proef met vrije openingstijden horeca Zutphen in de maak

Vorig jaar september werd op verzoek van de gemeenteraad een speciale bijeenkomst belegd met veel betrokken partijen over veiligheid in de binnenstad. Dat was mede naar aanleiding van enkele heftige geweldsincidenten die in relatief korte tijd plaatsvonden. Daarna werd ook een onderzoek ingesteld naar nut en noodzaak van meer cameratoezicht in de binnenstad. Na die bijeenkomst is een werkgroep veilig uitgaan opgericht waarin gemeente, horecaondernemers en politie nadenken over maatregelen. Het vrijlaten van de openingstijden in de horeca is er daar één van, bevestigen meerdere betrokkenen. Eerder werd al het in onbruik geraakte collectieve horecaverbod opnieuw van stal gehaald voor horecabezoekers die zich misdragen.