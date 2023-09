Proeven uit Zutphense moestuinen tijdens tweede oogstfair

Massaont­slag KME Zutphen dreigt, SP komt in actie: ‘Niet kapot laten maken door Italiaanse eigenaar’

Het dreigend massaontslag bij metaalbedrijf KME in Zutphen is ‘sprinkhanengedrag van grote internationale bedrijven’. SP-Kamerlid Bart van Kent wil dat de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid druk gaat uitoefenen op de Italiaanse eigenaar van dit bedrijf. ,,We moeten een Zutphens bedrijf niet kapot laten maken door een Italiaanse investeerder die alleen oog heeft voor meer winst.’’