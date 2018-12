Provincie schuift niet mee voor verkoop verlaten boerderij Zutphen

Weekend­tips: Intocht Deventer, hardlopen door de natuur, winterbra­de­rie en koopzonda­gen

7:56 Sinterklaas is alomtegenwoordig dit weekend, met zaterdag een intocht in Deventer en koopzondag in veel winkelcentra. Sportievelingen kunnen de benen strekken bij de Olde Maten Trailrun in Rouveen.