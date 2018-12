Prullenbakken en containers op slot tegen vuurwerkvandalen

In de regio bereiden gemeenten en afvalinzamelaars zoals Rova zich voor op de komende jaarwisseling, vooral op vuurwerkvandalisme. In bijvoorbeeld Zutphen worden de openbare prullenbakken met speciale vuurwerkkleppen dichtgemaakt en in een aantal Rova-gemeenten worden op 'riscovolle plekken’ ook prullenbakken en containers dicht gemaakt of verwijderd.

De meeste ondergrondse containers krijgen geen extra beveiliging tegen vuurwerk, zegt Rova-woordvoerder Maarten Frietema. ,,Die werken over het algemeen allemaal met een pasjessysteem voor omwonenden en zijn dus minder vuurwerkgevoelig.” Her en der worden wel wat openbare prullenbakken dicht gemaakt. ,,Maar alleen in risicovolle gebieden, eigenlijk nooit in hele gemeenten. Vaak gebeurt dat wel op hun voordracht. Dat de gemeente al signalen heeft gehad dat er in een bepaalde buurt meer kans op is.”

In de gemeente Deventer worden helemaal geen prullenbakken verzegeld of dichtgespijkerd. ,,Dat hebben we eigenlijk nooit gedaan", zegt gemeentewoordvoerder Maarten Jan Stuurman. ,,Doorgaans verloopt de jaarwisseling in Deventer wel rustig. Bovendien wegen de kosten niet op tegen de baten, is de ervaring. We gaan ze vlak van tevoren nog wel een keer extra legen zodat er zo min mogelijk brandbaar materiaal in zit.”