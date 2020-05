Psychiatrisch patiënten Warnsveld kunnen meer bezoek ontvangen dankzij coronaproof container

In de mobiele ontmoetingsplek wordt er gecommuniceerd via een intercomsysteem en beide compartimenten hebben een eigen ingang. De Quarantainer wordt na elke ontmoeting grondig gereinigd. Zo kunnen de patiënten quality time hebben met meerdere bezoekers zonder daarbij het risico te lopen om besmet te raken met corona.

De patiënten in De Boog hebben een psychiatrische achtergrond en zijn veelal opgenomen na een uitspraak van de rechter. Ze worden in Warnsveld behandeld met als doel: terugkeer in de maatschappij.

Quarantainer bedacht door Haarlemmer

De Quarantainer is bedacht door Paco Voorhans en sinds medio april in Nederland in gebruik. De Haarlemmer is ongeneeslijk ziek en zocht naar een manier waarop hij ondanks de coronamaatregelen zijn dierbaren toch kon blijven ontmoeten. Hij ontwikkelde de Quarantainer voor ouderen, risicogroepen of mensen die in de laatste fase van hun leven zijn en afscheid moeten nemen van hun dierbaren.