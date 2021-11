Psychische instelling in Warnsveld voor 20 miljoen op de schop: plek voor ruim honderd extra patiënten

Grote ramp dreigde door dik 500 kilo vuurwerk in Zutphense garage: ‘Bij explosie kon flat instorten’

Wat had er kunnen gebeuren als de grote partij illegaal vuurwerk die donderdag werd gevonden in een Zutphense garagebox, tot ontploffing was gekomen? Explosievenexpert Ron Frickel moet er niet aan denken. Als de voorraad - liefst 530 kilo - de lucht in was gevlogen, had er een ramp kunnen gebeuren.

8 november