Publiek daalt af tot op bodem van nieuwe sluis bij Eefde

PvdA Bronck­horst vraagt debat aan over geitenhou­de­rij

11:48 De PvdA in Bronckhorst wil een debat over de geitenhouderij van Stelebroek, net buiten Keijenborg. Het bedrijf aan de Schooltinkweg wil uitbreiden van 1200 naar 1995 geiten. Het vorige college van burgemeester en wethouders wilde daar geen vergunning voor geven, omdat de provincie Gelderland in juni 2017 een verbod had aangekondigd voor uitbreidingen van geitenhouderijen.