PvdA-Statenlid Karin Jeurink: verplichte prik voor ieder kind

PvdA-Statenlid Karin Jeurink is om. Geschrokken van de lage vaccinatiegraad in Gelderse gemeenten als Neder-Betuwe en Zutphen stelt ze vast dat er een grens is aan de keuzevrijheid van ouders bij het inenten van hun kinderen. Ieder kind moet gevaccineerd worden. Alleen op die manier kan de hele samenleving beschermd blijven tegen desastreuze ziektes als kinkhoest, mazelen en meningokokken. Die solidariteit met elkaar vindt de Zutphense van groter belang dan keuzevrijheid van ouders die hun kinderen niet laten vaccineren, waaronder haar eigen vrienden.

U bent zelf gevaccineerd en u heeft geen kinderen. Waarom bekommert u zich om een lage vaccinatiegraad?

,,Wat me triggerde was een staatje met de vaccinatiegraad per gemeente en dat die met name bij de Noord-Veluwe en de rivieren echt ontzettend laag is. Een vaccinatiegraad van 92 procent is veilig. In Neder-Betuwe is maar 56 procent gevaccineerd. In een gemeente als Zutphen, waar ik zelf woon, is het nog niet eens 80 procent. Ik schrok ervan. Je zal maar een kind hebben dat daar op het kinderdagverblijf zit.

Het initiatief kwam van fractielid Paul Hoogland die in Harderwijk woont. Hij schrok ook. Hij werkt zelf voor de borstkanker-screening, waar mensen heel fanatiek en netjes aan meedoen. Ook op de Veluwe. We vinden dat er meer aandacht moet komen voor de discrepantie dat mensen die stap wel zetten, maar dat ze hun kinderen niet laten vaccineren. In mijn beleving zijn preventief borstonderzoek en vaccinatie hetzelfde.”

Degene die niet vaccineert, zegt: 'Een prik in mijn lijf gaat over de integriteit van mijn lichaam'.

,,Als je er geen vertrouwen in hebt dat de overheid met een goed vaccin komt, dan lijkt me dat heel lastig. In zoverre heb ik begrip, maar als je daarmee de leefomgeving van de vriendjes van je zonen en dochters in gevaar brengt, dan vind ik dat een andere discussie.”



Vindt u dat de vrije keuze in deze discussie ondergeschikt is?

,,Ja, ik ben inmiddels zo ver dat ik vind dat het verplicht moet worden, omdat je daarmee elkaar en de hele samenleving beschermt. Het wel of niet vaccineren is voor mij meer een solidariteitsvraag dan dat het gaat over persoonlijke integriteit of religie.”



Dus als de ouders wat anders vinden: Jammer dan.

,,Ja, eigenlijk wel. Vrienden van mij zijn behoorlijk antroposofisch. Hun kinderen gaan naar de vrije school en alles, maar ze zijn wel gevaccineerd. Dat vind ik heel mooi, maar ze zijn op school wel de vreemde eend in de bijt. Op de vrije school doen ze niet aan inenten. De gedachte is dat je lichaam zelf die antistoffen moet aanmaken.”

Hoe moet zo’n verplichte vaccinatie geregeld worden? Moeten we de kinderbijslag inhouden van ouders die hun kind niet laten inenten?

,,Kinderbijslag inhouden is eenvoudig, maar dan krijg je dat rijke mensen de keuze hebben en arme mensen niet. De ingang is het kinderdagverblijf. Als je daar naartoe wil, moet je gevaccineerd zijn.”

Kent u mensen die hun kinderen niet hebben ingeënt?

,,Een vriendin van me ging googlen en werd bang dat je autisme krijgt door vaccinaties. Het leek haar niet goed dat je een ziekte in gaat spuiten in je eigen kind. Ze kon de draai niet maken dat ze dat juist ging doen om haar kind te beschermen. De kinderen hebben sommige vaccinaties wel en andere niet gehad. Een andere vriendin heeft haar kinderen heel bewust niet ingeënt vanuit de antroposofie.”

Heeft u het daarover gehad met haar?

,,Ja, maar ik vind het heel lastig erover te oordelen, omdat ik zelf geen kinderen heb en die keuze niet hoef te maken. Haar argumentatie is ook een beetje diffuus. Het ene moment is het de angst voor autisme, het andere moment zegt ze: ‘zielig, zo’n prikje’. Weer een ander moment is het ‘ik vertrouw de overheid niet’. Die laatste vind ik kwalijk en emotioneert me. Ik werk mijn hele leven al voor de overheid. Als je daar toch al niet meer in gelooft, wat moet je dan nog geloven? Ja, dan ga je googlen en vind je wat je daar leest het beste.”

Er zijn inmiddels kinderopvangorganisaties die kinderen weigeren. Wat vindt u daarvan?

,,Ik vind dat goed, want het is een voorzorgsprincipe. Als kinderdagverblijf moet je zorgen voor een veilige leefomgeving.”

Maar het is tegen de wet.

,,Het is tegen de wet, inderdaad. Maar op basis van een voorzorgs-principe hebben wij ook een stop op geitenhouderijen in de provincie. Terwijl je normaal gesproken niet mag zeggen: jij mag wel uitbreiden en jij niet. Dus dat is ook niet helemaal conform de wet.”

De provincie gaat wel over geitenhouderijen, maar helemaal niet over vaccinaties. Wat kunt u er als Statenlid aan doen?

,,Alles wat we als provincie uitvoeren, krijgt een gezondheidstoets. We hebben een heel mooi instrument voor gezondheidseffecten van plannen door geluid, geur, fijnstof en stikstof. Als je de vaccinatiegraad daarin ook mee laat wegen, dan maakt dat mensen bewust. Mijn bedoeling is dat er een ranking komt van gemeenten waarin de leefomgeving het gezondst is en dat de vaccinatiegraad daarin een factor is.”