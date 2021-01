Raad van State legt mogelijk plan voor drie windturbines Eefde op de plank

KAART | Is dit het effect van de feestdagen? Weer fors meer coronabe­smet­tin­gen in Oost-Nederland

7 januari Het zag er zo goed uit aan het begin van de week, maar opnieuw is het aantal coronabesmettingen fors opgelopen ten opzichte van een dag eerder. In de afgelopen 24 uur werden er in heel Nederland 9.737 nieuwe besmettingen gemeld, dat zijn er ruim 2.500 meer dan gisteren. De stijging is ook in Oost-Nederland te zien.