Raad Zutphen spreekt afkeuring om konijn uit hoge hoed bij Het Plein

Er werken niet 116 fte (voltijdsbanen) mensen bij Het Plein, maar 160. Dat er voor 44 fte meer mensen werken, kwam naar voren uit een 'formatie-onderzoek' bij de sociale dienst. Het verschil in aantal werknemers is deels oorzaak van het miljoenentekort bij de sociale dienst. Zutphense raadsleden kwamen gisteravond woorden tekort om hun ongenoegen en verbazing uit te spreken.

9,5 miljoen euro

Schrik

Ook Bas van der Veen - partijgenoot van Bosch - was uiterst kritisch. ,,Ik sla hier echt steil van achterover. Dat er meteen constructief wordt gekeken hoe dit op te vangen met gemeentelijke middelen. Er is een verschil van 38 procent in de formatie. Ongelofelijk dat er binnen Het Plein de bestuurlijke ruimte is geweest om de boel zo te laten ontsporen." De raad is verbaasd dat de wethouders (die ook in het bestuur van Het Plein zitten) het tekort niet zagen aankomen.