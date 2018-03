Raadsleden Zutphen en Lochem nauwelijks herkend op straat

Gemeenteraadsleden in Lochem en Zutphen kunnen gerust over straat. De kans om als raadslid herkend te worden, is klein. Dat blijkt uit een steekproef van deze krant. Inwoners hebben nauwelijks idee wie hen vertegenwoordigen in de gemeenteraad.

Slechts een enkel raadslid van de gemeenten Lochem en Zutphen wordt herkend. Het gros wordt door geen enkele inwoner in verband gebracht met de politiek.

,,Die man met die krulletjes. Is dat niet een acteur?'' Het is het schrijnende antwoord op de vraag de namen op te noemen bij de foto's van de raadsleden uit hun gemeente. Met foto's van drie raadsleden uit Zutphen en drie raadsleden uit Lochem in de aanslag werd zowel de markt van Lochem als de markt Zutphen afgestruind opzoek naar inwoners die de raadsleden herkenden. Een bijna onmogelijke opgave.

Van de tien ondervraagden in Lochem herkende zo slechts één persoon Erik Haverkort. Als fractievoorzitter van de VVD met vier zetels in Lochem, toch een aansprekende naam binnen de gemeenteraad. De vergelijking met een filmspeler zal de Eefdenaar ongetwijfeld goed doen, maar iets om trots op te zijn is het allerminst.

Nog schrijnender was het in Lochem voor Tanja Pompe. Geen enkele ondervraagde herkende de nummer twee op de verkiezingslijst van D66 voor de gemeenteraadsverkiezingen aankomende week, die ook de afgelopen vier jaar geregeld de microfoon in de handen nam namens de fractie met vier zetels. Het enige raadslid dat op bekendheid in Lochem mocht rekenen was Arjen Dieperink, raadslid namens gemeentebelangen. ,,Hij laat zijn gezicht tenminste zien op straat. Weliswaar soms iets te vaak, maar dat kan je van de rest niet zeggen'', complimenteert een marktbezoeker het raadslid.