Rapper Snelle uit Deventer legt rapper Pjotr uit Zutphen vast in nieuw label

Wie is Pjotr?

Na het afronden van zijn pabo-opleiding stortte Pjotr (25) zich op de muziekwereld. De Zutphense Rapper zette zijn naam neer door vorig jaar in de Amsterdamse Melkweg de hiphop-wedstrijd Most Wanted te winnen. Daarmee trad hij in de voetsporen van Lange Frans, Ali B en Partysquad.

Pjotr is door zijn gebrek aan tatoeages en gouden kettingen een opvallende verschijning in de hiphopwereld, die wordt gekenmerkt door teksten over geld en respect en veelvuldig terugkerende krachttermen. De Zutphenaar rapt volgens hemzelf over onderwerpen waar hij met vrienden en familie over zou kunnen praten. Tijdens zijn optreden in de Melkweg rapte hij onder meer over zijn moeder.