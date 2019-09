Rapport niet af, Henk blijft langer vastzitten voor ‘wanhoopsdaad’ in Zutphen

De 31-jarige Zutphenaar Henk N. die op 29 maart ambtenaren op het stadhuis bedreigde en wapens bij zich had, blijft voor onbepaalde tijd vastzitten. Doordat de reclassering niet tijdig met een rapportage kwam, is de inhoudelijke behandeling van zijn strafzaak uitgesteld. ,,Buitengewoon kwalijk’’, zegt zijn advocaat.

Henk, die afgelopen zaterdag in deze krant zijn verhaal deed, is op deze manier opnieuw de dupe, betoogde zijn advocaat Jaap van Rooijen voor de meervoudige kamer van de Arnhemse rechtbank. ,,Eerst is hij de pineut door de opstelling van de gemeente Zutphen, en dan zou hij nu de dupe zijn van de reclassering die niet op tijd levert?’’ Het voor hem inktzwarte scenario schetste de verdachte zelf in zijn betoog voor de rechtbank. ,,Als ik nog honderd dagen vastzit omdat de inhoudelijke behandeling in december is, ga ik mentaal verder achteruit. Ik hou me nu al nauwelijks staande in de gevangenis van Lelystad. De spanning is er te snijden, elke dag geweld en dreigementen. Dat trek ik niet langer.’’

Explosieven

Het Openbaar Ministerie (OM) wil de 31-jarige Zutphenaar vervolgen wegens het bedreigen van ambtenaren op het Zutphense stadhuis. Op 29 maart kwam hij onder dreiging hulp afdwingen. Door bewakers is hij het stadhuis uitgezet, waarna bleek dat hij gewapend was. Hij had een keukenmes, schroevendraaier, gaspistool en zelfgemaakte explosieven bij zich. Thuis bleek hij ook explosieven te hebben liggen, waarna de Explosieve Opruimingsdienst Defensie (EOD) werd ingeschakeld.

Wanhoopsdaad

Sinds eind maart zit Henk vast, in afwachting van de strafzaak. Tijdens de vorige pro-formazitting in juni liet zijn raadsman weten dat het hier ging om een wanhoopsdaad, een ‘cry for help’. Henk was in de voorafgaande periode, waarin hij nagenoeg zonder hulp en medicatie was komen te zitten, geregeld naar het stadhuis gegaan om duidelijkheid te krijgen over zijn hulpvraag. ,,De gemeente stuurde hem van het kastje naar de muur’’, hield Van Rooijen de rechtbank voor. Op die bewuste dag barstte de bom.

Vakantieperiode

De raadsman vroeg de rechtbank opnieuw om voorwaardelijke vrijlating. ,,Dat Henk langer vast zit omdat de reclassering een rapport niet tijdig levert, is mij een brug te ver. Ze zijn op 29 juli bij hem geweest. Dan moet er binnen vier weken toch iets liggen?’’ Van Rooijen vertelde dat Henk terecht kan in de Utrechtse kliniek Altrecht, maar daar kunnen ze hem alleen helpen als de voorlopige hechtenis wordt opgeheven. De officier van justitie toonde begrip, maar hield haar poot stijf. ,,Ik snap de frustratie. We hebben te maken met een vakantieperiode waarin de bezetting krap is bij de reclassering. Uiteindelijk komt de hulp er wel, het kost tijd.’’ Ze voelde niets voor het opheffen van de hechtenis. ,,Het maatschappelijk belang weegt zwaarder dan het persoonlijk belang.’’

Ontdaan