Rechtbank tegen Zutphenaar: ‘hoe trekt u al die mensen met gestolen passen aan?’

Tweede ongeluk in twee dagen bij beruchte kruising Almenseweg in Warnsveld

21 december Opnieuw is het raak in de buurt van de kruising van de Lochemseweg (N346) en de Almenseweg in Warnsveld. Een auto vloog over de kop en kwam in de berm terecht. Gisteren was er op bijna hetzelfde punt al een forse aanrijding tussen twee auto's.