Rechtbank: vervolging blote Zutphenaar ‘zwaar aangezet’

Een 64-jarige Zutphenaar zat fout toen hij midden op de dag langs een fietspad in Klarenbeek in zijn blootje lag en leek te masturberen. Maar om hem daarvoor nou voor de meervoudige rechtbank te slepen is ‘nogal zwaar’ aangezet door het Openbaar Ministerie (OM).

Dat laat de rechtbank in Zutphen in haar vonnis weten Zij legt de man een geheel voorwaardelijke boete op van honderd euro. Er was twee weken geleden 250 euro onvoorwaardelijk geëist. De rechtbank vindt dat de zaak afgedaan had kunnen worden in een OM-zitting, zonder rechter dus, en zeker niet voor een meerkoppige rechtbank. Bovendien had de verdachte een blanco strafblad en is hij een man op leeftijd: omstandigheden waarmee rekening is gehouden.

In het zonnetje

Op 17 mei vorig jaar ging Paul de N. een stukje fietsen na een doorwaakte nacht en dacht even lekker in het zonnetje bij te kunnen komen. Naast het fietspad, nabij een paddenpoel. Twee politieagenten troffen hem daar na een melding aan: hij was zichtbaar vanaf het fietspad. De heer had een telefoon in zijn hand en zijn geslacht in de andere hand die hij heen en weer zwaaide. Het was kennelijk een spannend telefoontje. De man was volkomen verbluft bij de komst van de politie. Die had hij niet horen aankomen, verdiept als hij was in andere bezigheden.

Overdreven

De N. vond het hele gedoe maar zwaar overdreven, liet hij op de zitting weten. Hij had de pech dat hij zich op grondgebied van de gemeente Apeldoorn bevond, daar zijn ze wat strenger in de leer dan Zutphen, wist hij te vertellen. De zaak is volgens hem door getuigen ‘geseksualiseerd’, hij had er volstrekt geen oneerbare bedoelingen mee. Toch heeft hij aanstoot gegeven en ‘een gedraging verricht die kwetsend is voor het normaal ontwikkeld schaamtegevoel’. Aldus de rechtbank.