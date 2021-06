Rechtbank Zutphen: bijna zes jaar na dreigende inkrimping is leegstand plots geen probleem meer

GGD-arts over feestende jongeren: ‘Doe het nog even niet, want we zijn er nog niet’

8 juni Harderwijk, Elburg, Biddinghuizen en Deventer. Grote groepen jongeren feesten er lustig op los. Het mag natuurlijk nog altijd niet om in grote groepen bij elkaar te komen en er is zeker overlast, maar hoe erg is het echt dat de jongeren na een jaar binnenzitten even uit hun bol gaan?