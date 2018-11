Rechtbank Zutphen onderzoekt vechtpartij

Grote ophef in rechtbank voor aanvang zaak dodelijke schietpar­tij Vaassen

10:28 Grote ophef in de gang van de rechtbank in Zutphen. Toen nabestaanden van de in 2017 doodgeschoten Samet Merzifonoglu één van de verdachten in het oog kregen, gingen zij achter hem aan. Dat gebeurde voor het begin van de rechtszaak tegen de drie verdachten die betrokken zouden zijn bij de dodelijke schietpartij in Vaassen.