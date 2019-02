‘Rechter baseerde zich niet op juiste feiten boomdrama’: Zutphen in hoger beroep

De gemeente Zutphen gaat in beroep tegen de uitspraak van de rechtbank Gelderland waarin de gemeente schuldig is bevonden aan het ongeval met een vallende tak in juli 2015. Hierbij raakte een Amsterdamse toeriste blijvend invalide.

Na een maand beraad heeft de gemeente Zutphen besloten in beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechtbank over het boomdrama in 2015. Begin januari stelde de rechter dat Zutphen aansprakelijk is voor het ernstige letsel dat een Amsterdamse toeriste in juli 2015 opliep in Zutphen. Zutphen stelt dat er in de uitspraak aannames zijn gedaan die niet kloppen.

Doordat een tak van een kastanjeboom bij de wachtplaats voor de fluisterboten op het Rijkenhage afbrak liep de Amsterdamse toeriste Marea van der Veen blijvend letsel op. De vrouw kreeg de tak op haar hoofd en raakte als gevolg van het ongeval blijvend arbeidsongeschikt. Het ongeval betekende het einde van haar loopbaan. Ze bekleedde bij Defensie diverse functies. Door de klap van de tak had ze niet alleen een groot gat in haar hoofd, ze brak ook onder meer haar rug, scheenbeen, kuitbeen en beide enkels.

Nalatigheid

De rechter stelde 4 januari dat de gemeente Zutphen heeft nagelaten de kastanjeboom, waarvan bekend was dat hij ziek was, verder te onderzoeken. Een deskundige had de gemeente Zutphen in februari 2015 na een visuele controle geadviseerd verdergaand onderzoek te doen, omdat het een risicoboom was. Zutphen liet de boom eind mei 2015 opnieuw alleen visueel controleren. Het is volgens de rechter voldoende aannemelijk dat het slachtoffer het letsel niet zou hebben opgelopen, als de gemeente het geadviseerde onderzoek naar de kastanjeboom wel had verricht en stelde Zutphen daarom aansprakelijk.

Een maand lang onderzocht Zutphen de uitspraak van de rechter en kon het niet aangeven of de gemeente in hoger beroep zou gaan. Na een maand beraad laat woordvoerder Anniek Neve weten dat toch is besloten in beroep te gaan bij het Gerechtshof. ,,We erkennen natuurlijk de ernst van de situatie. Burgemeester Annemieke Vermeulen is ook op bezoek geweest bij het slachtoffer en dat heeft veel indruk gemaakt. Toch vinden we dat we dat wel moeten scheiden van de juridische vraag wie er aansprakelijk is.”

Verhaal gaat verder onder de foto

Volledig scherm Getuigen van het ongeluk in het centrum van Zutphen praten geschrokken na op een bankje. © Ronald Hissink

Aannames

De gemeente kan zich niet vinden in een aantal onderdelen van de uitspraak uit januari, licht Neve toe. ,,Het vonnis is in onze ogen mede gebaseerd op een onjuiste weergave. Er zitten enkele aannames in die niet kloppen. Omdat de zaak onder de rechter is kan ik daar nu nog niet verder op ingaan. Maar omdat er onjuiste argumenten zijn gebruikt vinden we dat we geen andere keuze hebben dan in hoger beroep te gaan.”

Een tegenslag voor Van der Veen, die na de eerdere uitspraak van de rechter in januari eindelijk opgelucht kon ademhalen. ,,Het mag niet gebeuren dat een gemeente zo slecht met de zorg voor groen omgaat. Je kunt een zieke boom niet zo lang laten staan. Risico’s mag je niet negeren, dan moet je actie ondernemen. Dat is de grootste winst van deze uitspraak’’, liet de Amsterdamse destijds weten.

Schadevergoeding

Haar advocaat mr. Ton Vermeulen boog zich zelfs al over een schadevergoeding. ,,Mevrouw Van der Veen is blijvend 100 procent invalide. We gaan ons nu buigen over een schadevergoeding. Deze zogenoemde verklaring voor recht was onze eerste stap. Nu moeten we met de gemeente Zutphen om de tafel over een schadevergoeding’’, liet Vermeulen na de uitspraak weten. Deze stap zal door het hoger beroep van de gemeente Zutphen nog niet plaatsvinden.