Rechter hoort vandaag verdachte van doodslag op Andres Rodriguez

Andres Rodriguez is in de nacht van 7 op 8 juli na een avond stappen neergeslagen voor de Lidl in zijn woonplaats Warnsveld. Het slachtoffer liep ernstig hersenletsel op en lag wekenlang in coma in het ziekenhuis in Zwolle. Bijna een maand na het incident, overleed de op de Dominicaanse Republiek geboren Rodriguez aan zijn verwondingen. Hij werd slechts 26 jaar oud.