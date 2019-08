Reeverpop wil uit illegaliteit na afblazen vierde editie

Het muziekfeest Reeverpop in Harfsen is zaterdagavond na een klacht over geluidsoverlast voortijdig afgeblazen. Om volgend jaar de vijfde editie te kunnen houden, gaat de organisatie een vergunning aanvragen. ,,We willen niet dat we weer te vroeg moeten stoppen”, zegt Willem Veeneman.

Het besloten festival in een bosperceel aan de Reeverweg is in vier jaar tijd uitgegroeid tot een begrip in de omgeving. Het festivalterrein ligt vlakbij de boerderij van de ouders van een van de dertien leden van de vriendengroep die het festival op het privéterrein organiseren. ,,We hebben in vier jaar laten zien dat we zonder vergunning een probleemloos en goed feestje kunnen houden”, aldus Veeneman.

De eerste drie jaar verliepen zonder klachten uit de omgeving, niet in de laatste plaats omdat de boerderijen in de omgeving bijna allemaal van ouders van de organisatoren zijn. Het verhaal gaat dan ook dat de klacht van zaterdagavond van een van de campings uit de buurt kwam.

Ingekort

De politie meldde zich na de klacht rond tien uur ‘s avonds op het festivalterrein en vroeg de organisatie om 23.00 uur te stoppen. De planning was om tot 1.00 uur door te gaan. Een van de bands kortte daarop hun optreden in en het laatste optreden van de lokale band Free Willy werd afgeblazen. ,,Dat was jammer, maar het is ook de band van de organisatie, dus die jongens waren er toch wel”, zegt Veeneman, die ook zanger is van Free Willy.

Omdat het festival buiten de klacht om geen problemen kende, toonde de politie zich coulant en kreeg de organisatie de tijd om het festivalletje af te ronden. ,,Daarna hebben we nog wat akoestisch gespeeld, maar met een paar honderd bezoekers is dat niet ideaal.” Ook de ingehuurde dj's kregen nog de gelegenheid kort wat nummers te draaien.

Giftenpot

Het festivalletje begon vier jaar geleden kleinschalig met wat bands uit de buurt. Voor de vierde editie werden ook grotere namen ingehuurd en betaald. Met de omzet van drank en de barbecue komt de organisatie elk jaar nog uit de kosten. ,,We vragen geen entree. Bij de ingang staat wel een giftenpot”, aldus Veeneman.