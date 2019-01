Regenboogvlag gehesen bij gemeenten Zutphen, Brummen en Dronten

Zorgen over communica­tie over windmolens bij Eefde

7 januari De fractie van Gemeentebelangen in de gemeente Lochem maakt zich zorgen over de in haar ogen slechte communicatie over het windmolenplan bij Eefde-west. Hoewel de drie beoogde turbines op het grondgebied van de gemeente Zutphen komen, heeft de grootste fractie uit de Lochemse raad hierover toch vragen gesteld aan het college van B en W van Lochem.