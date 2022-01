Restaurant bij Kasteel Vorden in andere handen: ‘Willen hier iets geweldigs neerzetten’

Restaurant ’t Kasteelhaantje in Vorden heeft nieuwe eigenaren. Carla van Muyden en Chris Kuilboer gaan de horecagelegenheid in de boerderij naast Kasteel Vorden exploiteren. In maart van dit jaar hopen ze de eerste gasten te mogen ontvangen. ,,We wilden eerst naar Zuid-Limburg. Maar toen we deze plek zagen, zó uniek, waren we op slag verliefd.”