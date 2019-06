Restaurant Het IJsselpaviljoen Zutphen vol glasscherven en water na noodweer

,,Ik was er zelf niet bij, maar hoorde van personeelsleden dat het dinsdagavond behoorlijk beangstigend moet zijn geweest’’, zegt IJsselpaviljoen-manager Bas Kanters. ,,Het gebeurde rond een uur of elf en er was nog personeel in de zaak om op te ruimen en af te sluiten. Toen die deur openklapte, kreeg de harde wind vrij spel. Daardoor vlogen de glasscherven met grote snelheid ver het restaurant in en kwam er veel regenwater mee. Daardoor leek de schade erger dan zij was. Gelukkig raakte niemand gewond, dat is het belangrijkste.’’