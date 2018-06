Restaurant 't Schulten Hues in Zutphen sluit de deuren

Peter Gast sluit de deuren van zijn sterrenzaak 't Schulten Hues in Zutphen. Hij gaat samen met zijn vrouw werken aan een nieuw restaurant. Niet meer in Zutphen, maar in Amsterdam. Mensen die nog in Zutphen bij Gast willen eten, kunnen er tot eind deze maand terecht.

Het pand in Zutphen blijft een restaurant. Het is de bedoeling de zaak over te dragen aan Chiel Dohmen en zijn partner Johanneke van den Brink, die van plan zijn hun restaurant By Chiel te verplaatsen naar de binnenstad van Zutphen. Dat restaurant is nu gevestigd aan de Burgemeester Dijckmeesterweg, net buiten het centrum van de stad.

Michelinster

Peter Gast en zijn vrouw Jacqueline van Liere openden in 2002 hun gastrobar en kregen twee jaar later hun Michelinster. Gault Millau kent het restaurant zeventien van de twintig punten toe. De zaak aan het 's Gravenhof wordt in de wijde omtrek geroemd en is steevast volgeboekt. Toch hebben de twee besloten hun zaak te sluiten.