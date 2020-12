Reüniebox geeft Zutphense sterrenchef Peter Gast extra energie: ‘We hebben met veel lol gerotzooid in ons kookarchief’

Meer asielzoe­kers in Zutphen, minder klachten: ‘Ik schaam me dat ik bang was voor hun komst’

6 december Hoe langer er asielzoekers aan de Voorsterallee in Zutphen wonen, hoe minder klachten er van omwonenden binnenkomen. En dat terwijl er in vier jaar tijd meer asielzoekers in het asielzoekerscentrum zijn komen wonen. ,,Ik werd bijna paniekerig toen ik hoorde dat er een azc kwam en nu schaam ik me voor die gedachte’’, zegt buurtbewoner Wil Koerts.