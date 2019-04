Roeken terroriseren omgeving Westerwal in Lochem

Zutphen haalt grote hap uit subsidies voor hulp en ondersteu­ning van inwoners

7:00 In 2019 bezuinigt de gemeente Zutphen 237.000 euro op subsidies in het sociaal domein, de hulp en ondersteuning van inwoners. De bezuiniging is 63.000 euro te weinig vergeleken met de financiële taakstelling die Zutphen zichzelf had opgelegd voor 2019. Gevolgen van de bezuiniging zijn volgens de wethouder nog lastig te overzien.