Roemeense straatnieuwsverkoper zoekt zijn eigen portemonnee in Zutphen

Minder dan 200 woningen te koop in gemeente Zutphen

17:16 De keuzemogelijkheden voor kandidaat-kopers op de woningmarkt in de gemeente Zutphen is in een jaar tijd bijna gehalveerd. De verhouding tussen vraag en aanbod daalde in deze periode met 45 procent, zo blijkt uit de jongste woningmarktrapportage van makelaarsorganisatie NVM.