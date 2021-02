Roemruchte voetbalclub Be Quick uit Zutphen kan dankzij gemeente weer naar de toekomst kijken

video Brand in waarde­trans­port­au­to te Warnsveld

9 februari In winkelcentrum Dreiumme aan de Schepersdreef in Warnsveld is vanmorgen rond 10.00 uur een kleine brand ontstaan in een geldwagen. Volgens de brandweer ontstond er kortsluiting in de elektronica in de cabine, waardoor er een flinke rookontwikkeling ontstond.