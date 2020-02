Roemruchte voetbalclub Be Quick Zutphen staat op omvallen

video Zingende Ziggy uit Zutphen gooit het over een andere boeg en krijgt showbizzru­briek op de radio

2 februari Met de liveshows in zicht kwam er afgelopen vrijdag een einde aan het avontuur van Ziggy Krassenberg bij The Voice of Holland. De Zutphenaar (18) ziet het niet als een teleurstelling. Het zangavontuur heeft Ziggy nieuwe toekomstdromen bezorgd.