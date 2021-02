Roemruchte voetbalclub uit Zutphen kan dankzij gemeente weer naar de toekomst kijken

Volgens wethouder Laura Werger was een faillissement onafwendbaar als er niets zou veranderen. Zover wil Be Quick-voorzitter Jeroen Bloemenkamp niet gaan, maar dat de voetbalvereniging het financieel moeilijk had ontkent hij niet. In 2012 werd het sportcomplex Zuiderpark gerenoveerd. De lening die Be Quick en stichting Zuiderpark daarvoor aangingen hing als een molensteen om de nek van beide partijen. De stichting is eigenaar van de kleedkamers, de voetbalvereniging van het clubhuis.