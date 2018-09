Roep om passende maatregelen op schoolfietsroute Eerbeek-Zutphen

Vorm een projectgroep 'Veilig fietsen in de gemeente Brummen', is een van de aanbevelingen die de PvdA eind vorige week in een document heeft overhandigd aan wethouder Peter Paul Steinweg. De aanbevelingen zijn voortgekomen uit de presentaties van bezorgde ouders en VVN afdeling Eerbeek-Hall eind juni in het Tjark Rikscentrum in Eerbeek. In de projectgroep zou de afdeling verkeersveiligheid van de gemeente samen met ouders, dorpsraden en VVN nader naar knelpunten en mogelijke oplossingen moeten gaan kijken.