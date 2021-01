Roep om te stoppen met het scheiden van plastic, blik en pak-afval in Zutphen: ‘Dit is compleet achterhaald’

Het meest gefotogra­feer­de stukje Zutphen krijgt een metamorfo­se

5 januari De Bleek, het enige groene Rijksmonument in Zutphen, vormt een groene oase langs de stadsmuur. Het Wijnhuisfonds is de eigenaar van het grootste gedeelte van dit groenrijke gebied en is van plan het flink op te knappen. ,,We gaan de historische lagen terugbrengen.’’